TİM'den açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı açıklamada, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısının bugün Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştiğini bildirildi.



Açıklamada, toplantıda TİM Başkanı olması nedeniyle Sektör Kurulu Başkanlığı yerine Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına önerilen İsmail Gülle'nin yeterli oyu alarak Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Bu sonuçla TİM Başkanı İsmail Gülle adaylığın ilk etabı olan sektör kurulundan başarıyla geçti.