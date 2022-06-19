  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Timuçin Bozkurtoğulları’nı son yolculuğuna uğurladık
Takip Et

Timuçin Bozkurtoğulları’nı son yolculuğuna uğurladık

Erken yaşta hayata gözlerini yuman değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları son yolculuğuna uğurlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yayla mezarlığına defnedildi.

1975 doğumlu olan Bozkurtoğulları, 15 yaşında katıldığı DÜNYA Gazetesi Ailesi’ne, vefat ettiği güne kadar değerli hizmetlerde bulundu. 32 yıllık çalışma hayatında gazetemizde birçok farklı pozisyonda görev alan Timuçin Bozkurtoğulları, son olarak sayfa sekreterliği görevini üstleniyordu. Evli ve iki kız babası olan Bozkurtoğulları’na Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz.

Finlandiya: Türkiye'yle NATO görüşmeleri yarın devam edecek

Türkiye Haberleri

Finlandiya: Türkiye'yle NATO görüşmeleri yarın devam edecek
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye