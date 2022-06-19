Timuçin Bozkurtoğulları’nı son yolculuğuna uğurladık

Geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılan değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yayla mezarlığına defnedildi.

1975 doğumlu olan Bozkurtoğulları, 15 yaşında katıldığı DÜNYA Gazetesi Ailesi’ne, vefat ettiği güne kadar değerli hizmetlerde bulundu. 32 yıllık çalışma hayatında gazetemizde birçok farklı pozisyonda görev alan Timuçin Bozkurtoğulları, son olarak sayfa sekreterliği görevini üstleniyordu. Evli ve iki kız babası olan Bozkurtoğulları’na Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dileriz.