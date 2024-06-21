'Timur Cihantimur cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu' iddiası

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki 1 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan ve orada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Oğuz Murat Aci’nin avukatından aktardığı bilgide “Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatı Hacı Orhan ile görüştüm. Ailenin çocuklarına zarar verdiğini, ailenin vereceği en iyi kararın çocuğu ve Eylem Tok’u Türk adaletine teslim etmek olduğunu söyledi. Timur C.’nin cezaevinde intihar girişimi de olmuş” ifadeleri yer aldı.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatı Hacı Orhan ile görüştüm. Ailenin çocuklarına zarar verdiğini, ailenin vereceği en iyi kararın çocuğu ve Eylem Tok’u Türk adaletine teslim etmek olduğunu söyledi. Timur C.’nin cezaevinde intihar girişimi de olmuş pic.twitter.com/OEsGypoMLC — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) June 20, 2024

İkinci kez hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un duruşmasını takip eden Boston Türkleri Derneği Kurucusu Esat Gök, davaya ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Timur Cihantimur'un intihar girişiminde bulunmadığını belirten Gök, şu ifadelerde bulundu:

"Timur Cihantimur intihar girişiminde bulunmadı. Avukatı, Cihantimur'un bulunduğu ortamın onun gibi biri için intihar etmeye müsait olduğunu ve bu nedenle intihar etmeyi düşünebileceğini belirtti. Ancak, ileri sürülen tüm gerekçelere rağmen Yargıç Kearney, yapılan itirazlar sonrası Timur Cihantimur’un tutukluluğuna karar verdi"

Timur Cihantimur’un bugün görülen ikinci davasında @esatgok’ün gözlemleri…



Timur Cihantimur intihar girişiminde bulunmadı. Avukatı, Cihantimur'un bulunduğu ortamın onun gibi biri için intihar etmeye müsait olduğunu ve bu nedenle intihar etmeyi düşünebileceğini belirtti. Ancak,… pic.twitter.com/CyOwj8aF7r — Amerikali Turkler (@Amerikaliturk) June 20, 2024

ABD Adalet Bakanlığı'ndan uyarı: "Kaçırılabilir"

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, kazadan 106 gün sonra ABD'de annesiyle birlikte tutuklanan Timur Cihantimur'un avukatı, mahkeme hakimine hitaben, "Bu genç adamı serbest bırakmanızı rica ediyorum. Kefaletle serbest bırakılması için yalvarıyorum, kaçmayacağının garantisini veriyoruz" dedi.

Davayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından atanan avukat ise, "Bu kişiler kaçma eğilimindedir. Daha önce annesiyle kaçtı. Şimdi babası çok güçlü ve zengin. Babası, sahip olduğu bu parayla onu çok rahat kaçırabilir," diyerek, Cihantimur'un avukatının savunmasına karşı çıktı.

Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin cezaevi koşullarının kötü olduğunu belirterek, "Genç adam üç gündür tecrit altında tutuluyor. İntihara teşebbüs etti. Kendisine zarar vermemesi için izole biçimde yalnız ve çıplak tutuldu. İlaçlarını alamıyor ve verilen ilaçlar alerji yaptı, durumu iyi değil," diye konuştu.

Avukat, cezaevi koşullarının kötü olması nedeniyle şiddet ve intihar olaylarından kaynaklı cezaevi hakkında işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı, bu talebi yerinde bularak tutukevine ilişkin bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.