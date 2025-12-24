Timur Savcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TIMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Savcı hakkında isnat edilen suçlamalar şunlar:

- Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma.

- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak.

Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği alınması için sevk edilen Timur Savcı, savcılık ifadesi için İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecek

Timur Savcı kimdir?

Timur Savcı, 2006 yılında Tims Productions adlı yapım şirketini kurdu. En büyük çıkışını, dünya çapında geniş izleyici kitlesine ulaşan “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle yaptı.

“Kavak Yelleri”, “İlk Aşk”, “Çalıkuşu”, “Teşkilat” ve “Gülperi” gibi popüler yapımlara imza attı.

Ayrıca Cemal Okan ile kurduğu TAFF Pictures ile 40’tan fazla sinema filmi çekti.

2017’de ise TIMS&B Productions’ı Burak Sağyaşar ile birlikte kurdu.