TİP Başkanı'ndan Çocuk Hakları Günü'ne özel açıklama: 10 milyon çocuk yoksulluk dar boğazında

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çocuklara yönelik verilerden Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına ve CHP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonuna girişinde engellemesine, gündeme dair pek çok konuda değerlendirmede bulundu.

Bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatan Baş, "Çocukları bu hale getiren yoksulluk konuşulmuyor, bunun dışında her şey konuşuluyor memlekette. Bütün bu çocuklarımızın bu hale gelmesinin temel nedeni yoksulluk. Bu ülkede 10 milyon çocuk yoksulluk dar boğazında yaşıyor. 650 bin çocuk okuldan çekildi. Ey Milli Eğitim Bakanı, sorumlu olduğun alanda 650 bin çocuk eğitimden çekildi. Bir rakamdan değil, 650 bin geleceksiz insandan söz ediyorum" dedi ve Türkiye'deki çocukların yüzde 6'sının düzgün beslenemediğini, yüzde 20'sinin ise çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

"İçişleri Bakanı sıfatını taşıyan zat kabadayılık yapıyor"

Eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına da tepki gösteren Baş, CHP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı toplantı salonuna girişinde engellemesine ilişkin, "Biraz evvel İçişleri Bakanı, resmen kabadayılık yaptı. Memleketin İçişleri Bakanı sıfatını taşıyan zat, karşısında onu demokratik bir biçimde protesto etmek isteyen, yaşadıklarını en azından hissetsin isteyen milletvekillerine kabadayılık yapıyor" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştiren Baş, "O Sağlık Bakanı, o İçişleri Bakanı, o Milli Eğitim Bakanı görevde; öbür taraftan bir tane tweet attı diye Nasuh Mahruki'yi tutukluyorsunuz" diye konuştu.

"Vergi harcaması adı altında 3 trilyon lira parayı sermayeye bırakacaklar"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam 2025 yılı bütçesini de eleştiren Baş, "Vergi gelirlerinin yüzde 52'si KDV ve ÖTV'den toplanacak. Bu şu demek, geçen yıla göre vergi oranları yüzde 68 artacak, faiz harcamaları da artacak. Büyük ihtimalle vergi harcaması adı altında en az 3 trilyon lira civarında parayı sermayeye bırakacaklar. Ama bu arada azami kar eden patronlardan alınan kurumlar vergisinin payı sadece yüzde 15'ler civarında kalacak" sözlerini sarf etti.