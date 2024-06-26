TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı. TİP'ten açıklamada Şık’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Merkezi
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TİP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Şık, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye götürülmüş ve ciddi bir sağlık problemi olmaması sebebiyle kısa süre sonra taburcu edilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."