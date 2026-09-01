TIR dorsesinde yakalanan Arif Kocabıyık tutuklandı: “Nereye kaçacaktın?” sorusuna yanıt verdi

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Kapıkule Gümrük Sahası’nda yakalanarak gözaltına alınan Arif Kocabıyık ile tır şoförü M.A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından adliyeye getirilen Kocabıyık ve M.A., sorgulanmak üzere savcılığa götürüldü.

Adliyeye sevki sırasında gazeteciler Kocabıyık’a, “Nereye kaçacaktın?” diye sordu. Kocabıyık bu soruya “Anamur” yanıtını verdi.

Arif Kocabıyık neden tutuklandı?

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verildi.

Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Arif Kocabıyık Kapıkule’de nasıl yakalandı?

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, Kapıkule Gümrük Sahası’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolünde TIR'ın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edildi. Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S.P.S. olduğu belirlendi.

Kocabıyık hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu

Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık’ın, Bulgaristan’a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirildi. Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kocabıyık ile TIR sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.