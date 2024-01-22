TIR dorsesinden 76 Afgan çıktı!
Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı, tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda dün, yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Göçmenler de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.