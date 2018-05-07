TIR kuyruklarına ortak çözüm

07 Mayıs 2018

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan TIR kuyrukları sorunu çözüme kavuşuyor.

Edirne Valisi Günay Özdemir Bulgaristan'dan gelen gazeteci heyetine yaptığı açıklamasında iki ülkenin yapacağı ortak çalışmalarla çözüleceğini belirtti.

TIR kuyruklarının iki ülkenin ortak sorunu olduğunu dile getiren Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı karşısındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ının ihtiyaca cevap verme noktasında yoğun dönemlerde yetersiz kaldığını ifade etti.

"Hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor"

Vali Özdemir, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkiler şu anda gerçekten çok iyi durumda. Bu konuda hem Türkiye hem Bulgaristan ciddi çaba sarf ediyor. Ancak yapılan çalışmalara rağmen TIR kuyruklarını tam olarak çözemedik. Kapıkule Sınır Kapısı, dünyanın en büyük kara sınır kapılarından. Avrupa'ya açılan en önemli kapımız ve ihracatın önemli bir ayağı. Kapıkule karşısında Bulgaristan'a ait Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Kapıkule'ye göre biraz küçük.

Bu kapıyı Bulgar ve Türk hükümetlerinin girişimiyle biraz büyütmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye bakanıyla bir toplantı yaptı. Ortaklaşa yapılacak projelerle bu problemin çözülmesi konusunda bir görüşe varıldı. TIR kuyruğu sorununun kalıcı olarak çözülmesi için gerekli ne varsa yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA