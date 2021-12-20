TİSK, asgari ücret tutarı kadar gelirin vergi dışı bırakılmasını olumlu karşıladı

Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, sürecin başından bu yana tüm ücretler üzerindeki vergi yükünün azaltılması çağrısında bulunduklarını belirterek, “Bunu, çalışanlar ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegane formül ve çözüm yolu olarak gördüğümüzü ifade ettik. İşçi-işveren kesimi olarak mutabık olduğumuz ve uzun süredir dile getirdiğimiz bu çağrımız kamu tarafında da karşılık buldu. Tam mutabakatla alınan bu kararın, bugün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda, tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücret tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti sağlanacak şekilde kabul edilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz” görüşünü paylaştı.

Düzenlemenin bu şeklinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine uyumu yanında, çalışma barışı açısından da önemine işaret eden Özgür Burak Akkol, açıklamasında; “Bu kararla hem işçilerimiz hem de işverenlerimiz güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak bu karar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız olmak üzere tüm sosyal paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Sosyal diyaloğa dayalı tutumumuzla hareket ederek ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz” ifadesine yer verdi.