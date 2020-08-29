TİSK Başkanı Akkol'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2020

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 30 Ağustos zaferinin milletin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu gösterdiğini belirtti.

Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını vurgulayan Akkol, şu açıklamayı yaptı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan ve aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos zaferi milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu göstermiştir. Bu vesileyle şahsım ve Konfederasyonumuz adına, bizlere bu zaferi armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA