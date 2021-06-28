Tiyatro sanatçısı Ali Demirel hayatını kaybetti
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tiyatro sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti.
Marmaris'te yaşayan Demirel, evinde fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Zatürre ve böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Demirel, hastanede yaşamını yitirdi.
Sanatçının ölüm haberini alınca hastaneye gelen yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Demirel, ilçedeki Armutalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ali Demirel kimdir?
13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Demirel Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi.
Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada birçok karakteri canlandırdı.