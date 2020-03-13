TKDK Desteği ile Mersin’de 317,5 milyon TL yatırım yapılacak

13 Mart 2020

Mersin - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Mersin İl Koordinatörlüğü’nün sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmak ve işletmelerin AB standartlarına yükseltilmesinin sağlanması amacıyla yürüttüğü IPARD II Programı’nın 5, 6 ve 8’inci çağrı döneminin ayrıntıları netleşti. IPARD II – 5’inci Çağrı Dönemi’nde inceleme ve değerlendirme süreçlerinin ardından 23 projede sözleşme imzalandığını belirten TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, söz konusu projelerin yatırım tutarının 113,5 milyon TL hibe tutarının ise 42,5 milyon TL olduğunu belirtti. TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü olarak, başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecini de en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Uygur, “Atılacak imzalar sonrasında, Mersin’e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu tutarın 132,5 milyon Türk TL’sinin hibe olarak verileceği bu projeleri ilimize kazandırmış olacağız” dedi.

IPARD II – 6’ıncı Çağrı döneminde ise projelerin değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla 30 proje sahibi ile sözleşme imzalanmasının planlandığını kaydeden Uygur, IPARD II 6’ıncı Çağrı Dönemi’nde toplamda 57 milyon TL, yatırımları karşılığında ise 35 milyon TL hibe ödemesinin yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Ayrıca, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırımlarına yönelik 25 Kasım 2019’da IPARD II 8’inci Çağrı döneminde yayımlanan ilan kapsamında TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü’nün 147 milyon TL yatırım tutarlı 33 proje kabulü ile 42 İl Koordinatörlüğü arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Beytullah Uygur “Söz konusu 33 projenin 29 tanesi meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 2 tanesi süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 1 tanesi kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, 1 tanesi de su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına aittir” diye belirtti.