TKİ, hümik asit üretimi için Kütahya'da tesis kurdu

TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmesi'nde (GLİ) kurulan ve yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin litre üretim yapılması planlanan tesisinin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, ağırlıklı olarak yurt dışından temin edilen ürünün TKİ Hümas Tesisi'nde üretileceğini bildirdi.

Enerji üretiminin yanı sıra tarıma da destek vermeyi amaçladıklarını belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Amacımız, tarım alanında ihtiyaç duyulan gübreyi sahip olduğumuz imkanlar nispetinde karşılayabilmek ve cari açığın azalmasına katkı sağlamak. Tesislerde üretilecek gübrenin ham maddesi leonardit. Ülkemizin leonardit potansiyelini belirlemek ve bunun kullanılabilirliğini herkese göstermek istiyoruz. Bu alanda uygulama alanları oluşturmayı ve bu alanda yol açmayı hedefliyoruz. Bu tesisin de bunun bir göstergesi diye düşünüyorum."

Erdoğan, TKİ Genel Müdürlüğü olarak organomineral gübre tesisleri de kurmayı planladıklarını aktardı.