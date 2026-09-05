TKYB ve Dünya Bankası’ndan yeşil dönüşüme 630 milyon dolarlık yeni kaynak

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TKYB'den yapılan açıklamaya göre, TKYB'nin 2024 yılından bu yana Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğü iki programın finansman kapasitesi ve kapsamı, imzalanan ek finansman anlaşmalarıyla genişletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının geri ödeme garantisi altında sağlanan toplam yaklaşık 630 milyon dolar karşılığı kaynakla, dağıtık yenilenebilir enerji ve batarya enerji depolama yatırımlarının yaygınlaştırılması, sanayide emisyonların azaltılması ve özel sektörün yeşil dönüşümünün

uzun vadeli finansmanla desteklenmesi hedefleniyor.

Dağıtık Enerji İçin Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Projesi kapsamında TKYB'ye 200 milyon avro tutarında ek finansman sağlanacak.

Söz konusu kaynakla, 2024 yılında hayata geçirilen programın finansman imkânları genişletilirken desteklenecek yatırım alanları da çeşitlendirilecek.

Dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama yatırımlarına ek olarak dağıtık rüzgar enerjisi yatırımları da program kapsamına alınacak. Böylece yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaştırılması ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine katkının artırılması amaçlanıyor.

TKYB ile Dünya Bankası arasında imzalanan ikinci anlaşma kapsamında ise Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltımı Projesi'ne yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında ek finansman sağlanacak.

Sağlanacak finansmanla sanayi kuruluşlarının daha temiz üretim teknolojilerine geçişini sağlayan, enerji ve kaynak verimliliğini artıran proses entegre yatırımları ile havaya salınan emisyonların azaltılmasına yönelik baca sonu arıtma yatırımları desteklenecek.

"Uluslararası kalkınma ortaklarımızla yürüttüğümüz stratejik işbirliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar

Konferansına (COP31) ev sahipliği yapacağı bu kritik yılda, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, Türk sanayisinin rekabet gücünün korunması, sürdürülebilir üretim modellerinin desteklenmesi ve enerji arz güvenliğinin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, 2024 yılından bu yana TKYB aracılığıyla başarıyla uygulanan Türkiye Dağıtık Enerji için Piyasa Geçişinin Hızlandırılması Programı ile Türkiye Endüstriyel Emisyon Azaltım Projesi'ne Bakanlığımız geri ödeme garantisi altında Dünya Bankasından sağlanan ek finansmanların, ülkemizin yeşil dönüşümüne büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası kalkınma ortaklarımızla yürüttüğümüz stratejik iş birliklerini kararlılıkla sürdüreceğiz."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret ise bugün imzalanan anlaşmaların, Türkiye'nin daha rekabetçi, dayanıklı ve

düşük karbonlu bir ekonomiye geçişini destekleme yolunda önemli bir adımı temsil ettiğini belirtti.

TKYB ile kurdukları ortaklık sayesinde, Türk şirketlerinin daha temiz üretim teknolojilerine yatırım yapmalarına, verimliliklerini artırmalarına ve küresel yeşil dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmalarına destek olduklarını belirten Carret, aynı zamanda, enerji güvenliğini güçlendiren

ve iklim eylemi için özel sermayeyi harekete geçiren dağıtık yenilenebilir enerji çözümlerine erişimi genişlettiklerini açıkladı.

Carret, "Sürdürülebilir büyümeye, istihdam yaratılmasına ve Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine katkı sağlayan yatırımları ilerletmek için TKYB ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop da Dünya Bankası ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birliği kapsamında, iki önemli programa aynı gün

ek finansman sağlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Öztop, bu anlaşmaların Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yönelik uzun vadeli ve uygun koşullu uluslararası kaynakların reel sektöre ve enerji yatırımlarına aktarılması açısından önemli bir adım niteliğinde olduğunu belirtti.

Öztop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yandan dağıtık yenilenebilir enerji yatırımlarının kapsamını rüzgar yatırımlarını da içerecek şekilde genişletirken, diğer yandan sanayimizin daha temiz ve kaynak verimli üretim teknolojilerine geçişini destekleyeceğiz. TKYB olarak temel hedefimiz, uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz güçlü işbirliklerini Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak somut yatırımlara dönüştürmek. Sağlanan bu ek finansmanların daha fazla işletmenin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirmesine, enerji maliyetlerini ve emisyonlarını azaltmasına ve uzun vadede rekabet güçlerini artırmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."