TMO: Açık yığınlarla ürün stoklama uygulamasıyla ilgili iddialar asılsız

TMO'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kurumumuzun depolama yöntemlerinden biri olan açık yığınlarda ürün stoklama uygulamasıyla ilgili olarak son dönemlerde “alınan buğday ve arpa ürünlerinin naylon serilerek toprağın üzerine gömüldüğü, adeta tarım mezarlarının açtırıldığı ve gömülen bu ürünlerin yarısının çürümüş, nemli ve mantarlı, yani kullanılamaz vaziyette olduğu”na ilişkin kamuoyunu yanıltıcı birtakım iddialar dile getirilmektedir." denildi.

Açıklamada, söz konusu asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyacı duyulduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"TMO, alımla görevlendirildiği ürünleri kapalı depolarda, lisanslı depolarda, bu depoların yeterli gelmemesi halinde ise açık yığınlarda depolamaktadır.

Açık yığınlarda ürün stoklama yöntemi; TMO’nun köklerinde yer alan, konuyla ilgili mevzuatı, izahnamesi bulunan bir yöntemdir. Zemin hazırlığının yapılmasına müteakip hem ürün altına hem de ürün üzerine polietilen serildiği, sonrasında ise serilen polietilenin üzerine dış etkilerden korunması amacıyla toprak atıldığı geleneksel ürün stoklama yöntemidir.

TMO bu yöntemi, kurulduğu yıldan bugüne kadar başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Açık yığın yeri seçiminde birçok kriter, uzman personel tarafından değerlendirilmekte ve uygun görülen noktalara yığınlar yapılmaktadır.

Ayrıca TMO, stoklarının nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir kayba uğramaması için 15 günde bir rutin stok kontrolü yaparak her türlü tedbiri almaktadır.

13,1 milyon tonla TMO tarihinin en yüksek alımını yaptığımız 2023 yılında kapalı depoların yetersiz olmasından dolayı yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Bandırma’da bulunan Bakanlığımıza bağlı Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Merinos) arazisindeki bahse konu açık yığın alım sahasına da ürün alınmıştır. 18.07.2023’te başlayan alımlar, 31.08.2023’te 40 ayrı yığında toplam 30.049 ton buğday ve arpa ürünü alınarak tamamlanmıştır. Alımı yapılan ürünlerin tamamı, mevzuatımıza uygun olarak hazırlanan açık yığınlarda stoklanmıştır.

Söz konusu stoklar 08.07.2024’te tasfiye edilmeye başlanmıştır. 30.08.2024’te tasfiye süreci tamamlanmış olup bugünkü tarih itibariyle bahse konu sahada herhangi bir stok kalmamıştır.

Tasfiye aşamasında stokta yapılan analizlerde nicelik ve nitelik olarak kayda değer bir sorun görülmemiştir.

Bahse konu stokların tasfiyesi sonucunda binde 9 noksanlık ve binde 5 kıymet kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Oluşan toplam noksanlık ve kıymet kaybı miktarı, uzun yıllar verilen fire oranları dikkate alındığında normal sınırlar içerisindedir.

Yapılan tasfiyenin tamamlanmasını müteakip saha tümüyle temizlenerek teslim alındığı şekliyle iade edilmektedir.

Hâlihazırda tasfiyesi tamamlanmış olan açık yığın sahasında yüklemeler esnasında etrafa savrulan ve açık yığınların kenarlarında oluşan küçük miktarlardaki kıymet kayıplarını göstererek asılsız iddialarda bulunmanın maksatlı, kasıtlı ve algı oluşturma amaçlı olduğu düşünülmektedir.

Dolayısıyla açık yığın sahaları üzerinden oluşturulan görüntü ve söylemlerle Kurumumuzun aldığı ürünlerin çürütüldüğü şeklinde ortaya atılan mesnetsiz iddialar gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Kurumumuz, aldığı ürünleri farklı stoklama yöntemleriyle sağlıklı ve güvenli bir şekilde muhafaza etmeye ve hem üreticilere hem de tüketicilere hizmet etmeye devam edecektir."