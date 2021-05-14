TMO alım fiyatları bayram sonu açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak." dedi.

Bu yıl etkisini göstermeye başlayan kuraklığın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak başladığını dile getiren Pakdemirli, "Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Anadolu'nun kaderi olan kuraklık ile yaptığımız etkin mücadele sayesinde bu yıl üretimde çok büyük bir kayıp yaşamadan sezonu tamamlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, sulamaya açılacak yeni tarım alanlarıyla birlikte kuraklığın etkisini de azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan, TMO alım fiyatlarını açıklayacak

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında tarımsal desteklerde artışın yanında etkin müdahale alımları yürüttüklerine işaret ederek, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini ve bunu da müdahale kurumlarını zarar ettirmeden yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ve alım döneminin memleketimiz, üreticilerimiz ve Bakanlığımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.