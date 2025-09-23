TMO'dan "buğdaylara haciz" iddiasına ilişkin açıklama

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, habere konu haciz işlemleriyle Kurumun herhangi bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

Firmanın buğday alacağına haciz uygulandı

TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak'ta imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından Kuruma eksiksiz ödendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle firmanın Kurumumuzdan olan buğday alacağına, Mardin ve Şanlıurfa icra müdürlüklerince haciz uygulanmıştır.

Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Kurumumuz, süreci titizlikle takip etmekte ve tüm yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmektedir."