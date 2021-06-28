TMO'ya ithal arpa tepkisi: Çiftçinin piyasada ezilmesine neden oluyor

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) yurt dışından pahalı aldığı arpayı ucuza satmasına tepki gösterdi. Gökçel, “AKP tarımda yıkım politikalarına devam ediyor. Bu yıl kendi üreticimizden arpanın tonunu bin 950 liraya alacağını açıkladı. Kuraklıktan dolayı üreticilerimiz, yüzde 90 hatta yüzde 100 zarar etti. Bir kilo bile arpa hasat yapamayan çiftçilerimiz oldu. Buna rağmen yurt dışından tonunu iki bin 400 TL’ye, 100 TL ilave maliyetle iki bin 500 TL’ye arpa ithal ettiler.” dedi.

İthal edilen arpanın daha düşük fiyattan satılacağını ve maliyetin hazineye yükleneceğini belirten Gökçel, TMO’nun alım ve ithalat politikasının, yerli çiftçinin piyasada düşük fiyattan satış yapmasına neden olduğunu söyledi. TMO’nun alım fiyatının yanı sıra satış politikasını da eleştiren Gökçel, “Piyasaya müdahale kuruluşu olması gereken TMO, yurt dışından getirdiği arpayı 'görev zararı' diyerek ucuza satabiliyor. Ancak mevzuattan kaynaklı bir gerekçeyle yerli çiftçiden aldığı arpayı daha düşük fiyata satamıyor. İki bin 500 TL’ye ithal ettikleri arpayı bin 900 TL’ye satıyorlar ama bin 950 TL’ye aldıkları yerli arpayı bir kuruş aşağı satmıyorlar. AKP, kendi çiftçisini korumak yerine, yabancı çiftçiyi zenginleştirmeye devam ediyor. Çiftçimizin de piyasada zararına satış yapmasına, piyasada ezilmesine neden oluyor.” diye konuştu.

TMO, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Yetiştiricileri yem maliyeti altında ezdirmeyeceğiz.” açıklamasının ardından 320 bin ton arpa ithal etmek için harekete geçmişti. TMO, tonu iki bin 500 TL’ye mal olan ithal arpa için geçen günlerde ihaleye çıkmış, ihaleyi kazanan dokuz firmadan sadece ikisinin Türk firması olması dikkat çekmişti.