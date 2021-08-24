TMO'ya ithalat tepkisi: Seneye ekecek tohum bulamayacağız

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), 3 Ağustos 2021’de arpa ithalatı ihalesi yaptığını, 280 dolar teklifinin pahalı bulunduğunu, 20 Ağustos’ta yapılan ikinci ihalede ise yaklaşık 9 dolar daha pahalı olan teklifin kabul edildiğini aktardı. Son üç ayda 2 bin 250 liradan 1 milyon ton arpa ithal edildiğini açıklayan Başevirgen, TMO’nun yaptığı bu işlemle, devlete 2 milyon 200 bin dolar ek maliyet yüklediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başevirgen şunlara değindi:

“TMO yetkilileri dünyada aynı anda yaşanan sel felaketi don olayları, kuraklık gibi iklim koşullarının hasat sürecini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Öngörüsüzlük ve iş bilmezlikten oluşan bu ek maliyete kamu zararı denilemiyor. Maalesef görev zararı olarak kayıtlara geçecek ve herhangi bir cezası olmadan konu kapanacak.

İktidarın istekleri doğrultusunda verilerle oynayan TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre hani her şey yolundaydı? Türkiye’nin yıllık 5 - 5,5 milyon ton arpa üretimi vardır. Bu yılki üretim maalesef 3 milyon ton civarında olacak. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi en az 1 milyon ton daha arpa ithal edecek.

"Ekmek fiyatlarını olumsuz etkileyecek"

Bu kadar açığımız olacağını bilmiyor muydunuz? Erken davranıp daha ucuza alamaz mıydınız? Ne yazık ki bu durum arpa fiyatlarına, dolayısıyla arpaya bağlı bütün gıda fiyatlarına ve enflasyona etki edecektir. Özellikle süt, peynir, tereyağı, yumurta ve hayvansal ürünler... Hasat döneminin başından beri yemciler, arpa yerine buğday kullanıyor. Bu durum ekmek fiyatlarına da olumsuz yansıyacaktır.

Önümüzdeki sene de kuraklık olursa durum daha da kötüleşecek. Bizi bekleyen en büyük tehlike gıda için geçici ithalat çözüm olabilir ama seneye ekecek tohum maalesef bulamayacağız. Yem fiyatlarındaki vergilerin bir an önce sıfırlanması gerekiyor. Üreticilerimizin devlete, tarımsal örgütlere ve bankalara olan borçlarının faizsiz ve amasız ertelenmesi gerekiyor. TMO'nun alım garantisi vereceği şimdiden üreticilere açıklanmalıdır."