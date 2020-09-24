ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
24 °C

Son Dakika Haberleri:

TMSF, 6 milyon lira bedelle satışa çıkardı

TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF, 6 milyon lira bedelle satışa çıkardı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi için öngörülen muhammen bedel 6 milyon TL olarak belirlendi.

İlana göre, ihale 13 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamayacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap