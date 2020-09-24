TMSF, 6 milyon lira bedelle satışa çıkardı

24 Eylül 2020

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi için öngörülen muhammen bedel 6 milyon TL olarak belirlendi.

İlana göre, ihale 13 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamayacak.