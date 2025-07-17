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TMSF, Hakmar ve Tatbak tedarikçilerine ödeme yapmaya başladı

Mahkemenin TMSF’yi kayyım olarak görevlendirmesinin ardından, Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ın banka hesaplarındaki blokeler kaldırıldı. Yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme süreci başlatıldı.

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TMSF, Hakmar ve Tatbak tedarikçilerine ödeme yapmaya başladı
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TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulu, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladı.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandı. Yeni yöneticiler, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade etti.

Toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan üç şirketin faaliyetleri, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürülüyor. 

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Kaynak: BÜLTEN