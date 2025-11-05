TMSF tarafından Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyum olarak görevlendirdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, şirketlerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız KAP açıklamalarıyla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, fiyatı yapay biçimde yükseltip düşüren işlemler yaptığı, haksız kazançların kaynağını perdelemek için farklı kanallar kullandığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, “piyasa güvenini zedeleyen organize işlemler, yatırımcıların yanıltılması ve haksız menfaat sağlanması” iddiaları yer alıyor. Soruşturmanın çok yönlü şekilde ve gizlilik kararıyla sürdüğü bildirildi.

TMSF, el konulan payların yönetimi ve yatırımcı haklarının korunması amacıyla geçici kayyum sıfatıyla şirketlere atandı.