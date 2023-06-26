TMSF'ye iki yeni atama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üyeliklerine iki atama Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üyeliklerine Çiğdem Uçar ve Şeref Safa atandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker getirildi.
İstanbul’da sandık kurullarında usulsüzlük yapıldığı iddialarını soruşturan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşi Çiğdem Uçar, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Nevşehir ve Erzurum Barolarına kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı.
Yozgat Muhakemat Müdürlüğü, Antalya Korkuteli Hazine Avukatlığı, Aksaray Muhakemat Müdürlüğünde Hazine Avukatlığı yapmıştır. İstanbul Muhakemat Müdürlüğünde Muhakemat Müdürü olarak görev yaptı.