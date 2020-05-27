Toastmasters Türkiye Kurumsal Zirvesi 2020'ye geri sayım başladı

27 Mayıs 2020

143 ülkede 350.000'den fazla insanın, topluluk önünde konuşma ve liderlik yeteneklerini geliştirmek için bir araya geldiği Toastmasters kulüpleri, Rotary International iş birliği ve Yapı Kredi sponsorluğunda Toastmasters Türkiye Kurumsal Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 29-30 Mayıs tarihleri arasında Zoom programı üzerinden online ve ücretsiz olarak gerçekleştirecek olan etkinliğin bu yıl ki teması "İletişim ve Liderlik” olacak. Kurumsal katılımcılara özel olarak planlanan, yerli ve yabancı uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, Rotary liderleri de bulunacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Toastmasters Kurumsal Zirvesi'ne katılacak misafirler, bir yandan hitabetin ustalarını dinleme fırsatı yakalarken, bir yandan da alanında uzman, tanınmış isimlerden ilham alacak. İki gün sürecek olan etkinlikte, Toastmasters International Başkanı Deepak Menon ve Toastmasters Türkiye Direktörü Deniz Şenelt Kalelioğlu ile toplam 16 konuşmacı yer alacak. Yabancı konuşmacıların İngilizce düzenlenecek oturumlarında ise Türkçe'ye tercüme yapılmayacak.

Toastmasters toplantıları, İngilizce veya bulunduğu ülkenin dilinde yapılıyor. Her toplantı farklı bir tema çerçevesinde, üç bölümlük sabit bir akışla gerçekleştiriliyor. Hazırlıklı konuşmalar oturumu, doğaçlama konuşmalar oturumu ve değerlendirme oturumu içerisinde konuşmacılar kendi konularıyla yer alıyor. Üyelerin aldığı çeşitli roller ve zengin bir içerikle gerçekleşen toplantılar, sosyalleşme ve yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra, farklı amaçlara odaklanarak konuşma yapma, geribildirim alma ve verme ile zaman yönetimi, toplantı yönetimi gibi alanlarda iş hayatına destek sağlıyor. Yaparak öğrenmenin; eğlenceli, esnek ve interaktif yaklaşımıyla hitabet ve liderlik yeteneklerini geliştiren Toastmasters programı, 300'den fazla eşsiz beceri seti elde etmeyi, 11 tane özelleştirilmiş başarı rotaları arasından seçim yapılmasına, çevrim içi içeriklerle zaman ve mekân kısıtlarından bağımsız eğitimler ve uygulama olanakları sağlıyor.