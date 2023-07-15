TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Her zaman demokrasinin ve devletin yanındayız

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7’nci yıldönümündeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk.

Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz çıktık: ‘Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür’ dedik. TOBB ve Oda-Borsa Camiası olarak demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bu demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden, milli direnişin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz