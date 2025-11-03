TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İslam Tahkim Merkezi İstanbul’da faaliyete başladı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kuruluş çalışmalarını başlattıkları İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçtiğini belirtti.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 41. İSEDAK Bakanlar Oturumu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, küresel ticarette korumacılığın arttığı dönemde İslam ülkelerinin ekonomik işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

“Ticaret en büyük huzur kaynağıdır. Vize, kota ve benzeri engelleri kaldırmalıyız” diyen Hisarcıklıoğlu, tahkim merkezinin bu doğrultuda stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

“Ülkelerinizdeki firmaları İstanbul’daki İslam Tahkim Merkezi’ne yönlendirin. Öncelikli başvuru adresi olarak benimsenmesi için destek verin.”

Türkiye'nin kara gümrük kapılarını “yap-işlet-devret” modeliyle modernize ederek bekleme sürelerini yarıya indirdiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, aynı modelin 57 İİT üyesi ülkede uygulanması için proje geliştirdiklerini de ifade etti.

TOBB Başkanı, “Birlik olmadan rahmet, ayrılıkta bereket olmaz. İslam ülkeleri arasındaki yatırım ve ticaret hacmi artırılmadıkça küresel kırılganlığa karşı dayanıklı olamayız” değerlendirmesinde bulundu.