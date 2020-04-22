TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Milli egemenliğe ve üretime dayalı modelle büyüyeceğiz

22 Nisan 2020

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu sene 100’üncü kez kutluyoruz. Tam bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları öncülüğünde yürütülen Büyük Kurtuluş Savaşımızın en önemli aşamalarından birisiydi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı.

Ulusal egemenlik kavramı hayatımıza bir daha çıkmamak üzere yerleşti. Türkiye, milli egemenliği ile çağdaşlaşma yolunda koşar adım yola çıktı.

Geleceğimiz artık daha da aydınlık. Kimsenin şüphesi olmasın. Milletinin sağduyusuna, inancına, değerlerine güvensin. Ülkemiz gerek ekonomide, gerek insan haklarında hiçbir şeyden çekinmeden ilerleyecektir.

Dünya ile rekabet eden, her ülkeye mal satabilen ve artık katma değeri yüksek ürünler ihraç eden bir konumundayız. Son günlerde yaşadığımız COVID-19 salgını morallerimizi ve inancımızı bozmasın.

Bu günler geçecektir elbet. Ve biz salgının etkileri geçtiğinde çok daha büyük bir şevk ve azimle çalışmaya, üretmeye, büyümeye devam edeceğiz.

Milli egemenliğe ve üretime dayalı bir modelle büyüyeceğiz. Türk iş dünyası olarak buna inancımız tamdır.

23 Nisan hepimiz için çok özel ve duyduğumuzda içimizi pır pır ettiren bir tarihtir. Çocukluğumuzdan beri hissettiğimiz bu heyecanı bizler de çocuklarımıza ve gençlerimize fazlasıyla hissettirmek ve 23 Nisan’ın neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak zorundayız.

İnanıyorum ki; milli egemenlik bilinciyle büyüyen çocuklar aydınlık yarınların mimarı olacaktır. Yarının gençleri olan çocuklarımız geleceğimiz için en büyük güvencedir.

Canları pahasına, vatanımız için kurtuluş mücadelesi veren ve bu gurur gününü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına şükran ve minnet duyuyoruz.

Milli egemenlik ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimidir. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmanın da gururunu yaşıyoruz.

Yüce Atatürk’ün söylediği gibi özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Bağımsızlık mücadelemizin hemen ardından aslında bizim ebediyete kadar sürecek medeniyet yarışımız başlamış ve gelecek nesillerin önüne en büyük hedef olarak konulmuştur.

Bu hedef yolunda; bizler de iş dünyası olarak hiç durmadan çalışarak, istihdamı ve üretim gücümüzü büyütmeye devam edeceğiz.