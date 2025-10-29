TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhuriyetin ikinci asrında ecdadımız gibi cesur olacağız

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün Türk milletine ar­mağan ettiği Cumhuriyet’in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Cumhuriyet’in ilanı aslında, türlü yokluklarla müca­dele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır.

Cumhuriyet’imizin ikin­ci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünme­ye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak eko­nomiye katkılarımızı, yatırımları­mızı ve istihdam sağlamadaki so­rumluluklarımızı yerine getirme­ye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koya­rak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yöne­tim biçimi olan Cumhuriyet’imi­zin özünde bağımsızlığımız, de­mokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerleri­mizden asla vazgeçmeyeceğiz.