TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Cumhuriyetin ikinci asrında ecdadımız gibi cesur olacağız
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet’in 102. yılını coşku, mutluluk ve umutla kutluyoruz. Cumhuriyet’in ilanı aslında, türlü yokluklarla mücadele eden, kendilerinden katbekat üstün düşmanlarla savaşan, ama hiç pes etmeyen Türk milletinin, küllerinden yeniden doğuşunun ilanıdır.
Cumhuriyet’imizin ikinci asrında biz de ecdadımız gibi cesur olacağız. Büyük düşünmeye, büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı, yatırımlarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ortaya koyarak bize bu vatanı kazandıranları rahmetle ve minnetle anıyorum. Milletimize en çok yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet’imizin özünde bağımsızlığımız, demokrasimiz, kardeşliğimiz, bir ve beraberliğimiz yatar. Bu değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.