TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ekonomide kırılganlık ve riskler azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen TOBB Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, kamu ile reel sektör arasında iletişimin güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

İstişareyi öne çıkaran bir yönetim anlayışının benimsenmesinin önemine işaret eden ve bunun için Yılmaz'a teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, "Zira içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, uygulanan ekonomi programının başarıya ulaşması için birbirimizi daha iyi anlamalı, fikirlerimizi paylaşmalı, aramızdaki empatiyi geliştirmeliyiz." dedi.

'Riskler ve kırılganlık unsurları büyük ölçüde azaldı'

Hisarcıklıoğlu, yüksek ve istikrarlı bir büyüme sürecinin ve cazip bir yatırım ortamının ön koşulu olarak makroekonomi alanında istikrar ve netliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizin koordinasyonunuzda kamu idaremizin bu yönde attığı adımları ve aldığı kararları memnuniyetle takip ediyor ve destekliyoruz. Son dönemde para piyasalarında ve Türk lirasında sağlanan istikrarı, döviz dengesindeki iyileşmeyi, kredi risk primindeki gerilemeyi de ülke kredi notundaki artışları bunun sonucu olarak görüyoruz. Son 1,5 yılda uyguladığınız rasyonel politikalarla, ekonomide biriken riskler ve kırılganlık unsurları büyük ölçüde azaltıldı."

Türkiye'nin, bu yıl üç kredi derecelendirme kuruluşundan da not artımı alan tek ülke olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Elbette bundan sonraki aşamada hem ekonomi programına toplumsal desteğin artması hem de yeniden tempolu bir büyüme sürecinin başlatılması için atmamız gereken ilave adımlar da var." diye konuştu.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.