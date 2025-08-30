TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Hepimiz için gurur günüdür
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dö¬nümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Bu tarihi gün, milletimizin birlik ve beraberliği ile karakterinin resmidir. Tarihimizin en değerli, gurur veren günlerinden birisidir. Bağımsızlık ve birarada yaşama irademiz ilelebet değişmeyecek. 30 Ağustos zaferi ile gurur duyuyoruz. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bunun en güzel örneğidir. Ecdadımızın bize kazandırdığı bu güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorundayız.
Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev de ülkemizin ekonomisini büyütmek, istihdam ve yatırım iştahımızı her zaman canlı tutmaktır. Bu bilinç ve hedefler doğrultusundan ayrılmayacağımızdan herkes emin olsun.
Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Onlara layık olabilmek inancıyla var gücümüzle çalışacağız. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.