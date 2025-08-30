TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Hepimiz için gurur günüdür

Bu tarihi gün, mil­letimizin bir­lik ve beraberliği ile karakterinin res­midir. Tarihimizin en değerli, gurur ve­ren günlerinden bi­risidir. Bağımsızlık ve bir arada yaşama irademiz ilelebet de­ğişmeyecek.

Bu tarihi gün, mil­letimizin bir­lik ve beraberliği ile karakterinin res­midir. Tarihimizin en değerli, gurur ve­ren günlerinden bi­risidir. Bağımsızlık ve birarada yaşama irademiz ilelebet de­ğişmeyecek. 30 Ağustos zaferi ile gurur duyuyoruz. Tarihimiz göstermiştir ki milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamış­tır, yaşayamaz. En zor şartlar altında ka­zanılan Başkomutanlık Meydan Muha­rebesi, bunun en güzel örneğidir. Ecda­dımızın bize kazandırdığı bu güzel tarihe ve değerlere sahip çıkmak zorundayız.

Biz iş dünyasının temsilcilerine düşen en önemli görev de ülkemizin ekonomisi­ni büyütmek, istihdam ve yatırım iştahı­mızı her zaman canlı tutmaktır. Bu bilinç ve hedefler doğrultusundan ayrılmayaca­ğımızdan herkes emin olsun.

Geleceğimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkânların temellerini atan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz. Onlara layık olabilmek inancıyla var gücümüzle çalışacağız. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.