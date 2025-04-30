TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm çalışanların bayramını kutladı. Hisarcıklıoğlu, işçi ve işverenin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu vurgulayarak, daha aydınlık yarınlara birlikte ulaşılabileceğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, "Tüm emekçi arkadaşlarımla birlikte, daha fazla refah için, aydınlık günlere doğru yan yana süren yol arkadaşlığımızdan onur duyuyorum" ifadesini kullandı.

"Emekçi kardeşlerimiz olmadan bir şey ifade etmeyiz"

Mesajında emek ve alın terinin kutsal olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensuplarıyız. Şüphesiz, girişimci ve sanayici olmadan emekçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir şey ifade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması ve refah seviyesini artırmasının, toplumun tüm kesimlerinin iş birliğiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu "Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla akıl ve alın terleriyle çalışarak, üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum" açıklamasıyla sözlerini bitirdi.