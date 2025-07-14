TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanında olduklarını ifade etti.

"Demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız"

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı ilk harekete geçen camia olduklarını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, ülkemizin demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir.

15 Temmuz gecesi, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk ve darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Türk iş dünyası olarak, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."