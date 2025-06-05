TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve muhabbet vurgusu yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Hisarcıklıoğlu mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin #KurbanBayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu'nun Kurban Bayramı mesajı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı için paylaştığı mesaj şöyle:
"Bayramımız mübarek olsun.
Bayram sevinci; dostlukla, komşulukla, sevgiyle, paylaşmakla büyür.
Unutmayın!
Evi yuva yapan ocağında tüten muhabbettir.
Muhabbetiniz bol, bayram sevinciniz daim olsun. Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar diliyorum."
Milletimizin ve İslam âleminin #KurbanBayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) June 5, 2025
Bayramımız mübarek olsun.
Bayram sevinci; dostlukla, komşulukla, sevgiyle, paylaşmakla büyür.
Unutmayın!
Evi yuva yapan ocağında tüten muhabbettir.
Muhabbetiniz… pic.twitter.com/gqiuOVgM7V