TOBB heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ziyaret etti

02 Kasım 2020

Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret ederek dayanışma ve destek mesajı iletti.

Azerbaycan ziyaretimizde Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık. @azpresident pic.twitter.com/GYqUZozROj — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ziyaretimizde Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık." ifadelerini kullandı.