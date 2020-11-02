TOBB heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ziyaret etti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Azerbaycan ziyaretimizde Devlet Başkanı İlham Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık." dedi.
Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret ederek dayanışma ve destek mesajı iletti.
Azerbaycan ziyaretimizde Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık. @azpresident pic.twitter.com/GYqUZozROj— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2020
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ziyaretimizde Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetimizi kabul etti. Dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık." ifadelerini kullandı.