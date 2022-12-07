TOBB Heyeti, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde makamında kabul etti.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde makamında kabul etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti.