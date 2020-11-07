TOBB heyetinden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti

07 Kasım 2020

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bütün sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve bizlere olan güveni ile yoluna devam etmektedir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB heyetini kabul etti. TOBB heyetine, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan bu ziyareti önemsediğini ifade ederek heyette yer alan başkanlarla uzun yıllar beraber çalıştıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik konularda zemin ve istikrarın çok önemli olduğuna işaret ederek Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türkleri’nin haklı mücadelesine verdiği büyük destek ve kararlı duruşun KKTC'nin zeminini daha da güçlendirdiğini vurguladı. Tatar, "Bütün sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve hidrokarbon zenginliklerinin paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve bizlere olan güveni ile yoluna devam etmektedir. Bütün bunlar başarıdır çünkü bu çalkantılı bölgede, birtakım güçlerin aleyhimize uğraştığı bir dönemde biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmeye de değinen Tatar, KKTC'nin her geçen gün de daha da kökleştiği vurgusunu yaptı.

"Zaten iki devlet vardır"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"İki gün önce Rum lider ile yaptığım görüşmede kendisine mesajımı verdim. Ne dedik? Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir, birtakım gelişmeler olmuştur. Sizler hep kendinize göre dik durdunuz bize, iyi niyetimize rağmen hiç karşılık veremediniz, biz de artık aynı noktada değiliz. Biz artık egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini savunuyoruz. Zaten iki devlet vardır, kimse bunu inkar edemez, bu bir gerçektir."

TOBB'un verdiği katkıyı çok önemsediklerini ve geleceğe daha umutla baktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de KKTC'yi yaşatmak, bizlerin ulusumuza ve atalarımıza olan borcumuzdur" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, Hak-İş, TİSK olarak Türkiye’de yaklaşık, aileleriyle beraber 50 milyon insanı temsil eden kuruluşlar adına, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçilmenizden dolayı sizi kutlamak için buradayız. Hepimizin geliş sebebi sadece bu. Biz, Türkiye'de menfaatleri birbirleriyle çatışan ama ülke menfaatlerinde bir araya gelen kuruluşlarız."

Kaynak: AA