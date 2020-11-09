TOBB, İzmir'de okul inşası için 10 milyon lira

09 Kasım 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında düzenlenen "İzmir İl ve İlçeleri Müşterek İstişare Toplantısı", İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçıları Birliği (EİB), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) İzmir Şubesi, İzmir Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ve İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği (İZSİAD) koordinasyonunda, İzmir'de yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlatılan BİRLİKTEN İZMİR DOĞAR kampanyasına destek olacaklarını açıklayarak, "Yaşanan deprem felaketinin ardından İzmir'deki Odalarımızın, Borsamızın ve iş dünyasının başlatmış olduğu "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası kapsamında TOBB olarak maliyeti 10 milyon liraya kadar çıkacak bir okul yaptırıp İzmirlilerin hizmetine sunacağız" dedi.

Toplantıya katılan kurumların da bu kampanyayı desteklemelerinin önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu zor zamanların ancak birlik içinde aşılabileceğini sözlerine ekledi.

İzmir İl ve İlçeleri Oda ve Borsa Başkanları, deprem sürecinin başından bu yana, üyelerin içinde bulundukları sorunlara ivedilikle çözüm bulan, gece gündüz demeden desteği ve ilgisiyle yanlarında olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarını sunarak,

"Birlikten İzmir Doğar" kampanyasına yaptıkları bağış ile öncü olmalarından ötürü teşekkürlerini ilettiler.

Toplantıda, İzmir İl ve İlçe Oda ve Borsaların Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları, ayrıca depremin etkilerini azaltmak amacıyla üyelerinin taleplerini ve önerilerini Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'a aktardılar ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de verdikleri desteklerden ötürü şükranlarını sundular.

İzmir depreminin etkileriyle ilgili görüşlerin aktarıldığı toplantıya, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İzmir Vali Yardımcısı Sultan

Doğru, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Önder Kahveci ve HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, TESKOMB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akgül, TİSK Başkan Vekili Metin Demir, Memur-Sen

İzmir Temsilcisi Ali Kaya, Türkiye Kamu-Sen İzmir Temsilcisi İrfan Toksos, HAK-İŞ İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek ve Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal katıldı.

Toplantıya, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İTB Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Mevlüt Kaya, Ege Yaş Meyve Sebze İhr. Brl. Başkanı Hayrettin Uçak, İlçe Oda Yönetim Kurulu Başkanları ve Meclis Başkanları ile İzmir Sendika temsilcileri iştirak etti.

Toplantıya katılan tüm kurumlar, kampanyaya ve İzmir'e, bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.