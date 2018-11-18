TOBB Kanunu rötuşu Genel Kurul'da

18 Kasım 2018

Genel Kurulda, bu hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, milletvekili ile mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilecek.

Teklif, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkanı ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de seçilemedikleri takdirde görevlerine dönmesini öngörüyor.

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.

Teklife göre, plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak.

Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayanlara bin 250 lira ceza verilecek.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye, il özel idareleri, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak.

1 Haziran 2019'dan itibaren yeni imar planlarında bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları zorunlu olacak.

Su alanlarında yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyolların habitatları böldüğü yerlerde yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisler ile otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek amacıyla kafes tel çit yapacak.

Bütçe mesaisi sona eriyor

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2019 yılı bütçe mesaisi sona erecek.

Komisyonda bakanlıklar ve kurumların bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

19 Kasım Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.

20 Kasım Salı: Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

21 Kasım Çarşamba: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

22 Kasım Perşembe: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu.

2019 yılı bütçesi, aralık ayında TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, 21 Kasım Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, devlet istihbarat hizmetleri ile güvenlik ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin 2017 yılı raporu görüşülecek.

KİT Komisyonu, denetimlerine devam edecek.

Komisyon; 21 Kasım günü Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu Başkanlığı'nın, 22 Kasım Perşembe günü ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nün hesaplarını inceleyecek.

Kaynak: AA