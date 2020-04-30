TOBB Nefes Kredisi Mersin’de tanıtıldı

30 Nisan 2020

MERSİN- Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında KOBİ’lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlendi. mersintso instagram hesabından da canlı yayınlanan toplantıda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman’ın kredinin detaylarını anlatırken üyelerin sorularına cevaplandı.

“Ek teminat istenmemesi üzerinde durduğumuz bir konu”

Toplantıdaki konuşmasında küçük işletmelerin finansmana erişiminin önemini vurgulayan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, TOBB Projesiyle ülke çapındaki Oda ve Borsalardan toplanan kaynakla 6 milyar TL’nin üzerinde kaynak sağlanarak küçük işletmelerin hizmetine sunulmak üzere bir çalışma başladı. Kredi projesinin Türkiye’deki küçük işletmeleri ayakta tutacağına inanıyorum” dedi.

Bu dönemde DenizBank’tan en büyük beklentinin ek teminat istenmemesi olduğunu vurgulayan Kızıltan, krediye başvuru için MTSO’dan TOBB Nefes Kredisi içindir ibareli MTSO Faaliyet Belgesi alınmasının yeterli olacağını söyledi. Tüm şubelerden kredi başvurusu yapılabileceğini kaydeden Kızıltan, ardından kredinin komisyon oranları hakkında şu bilgileri verdi: “Nefes kredisi ile ilgili alınabilecek KGF kefalet komisyonu ve banka komisyonu olmak üzere iki tip komisyon var. KGF Komisyonu, bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının binde 7,5’u olarak uygulanacak. Banka komisyonu ise, kredi tutarının binde 3’ü olarak uygulanacak.”

“Mevduat faiz oranı altında bir faiz uygulanacak”

DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ise bu dönemde omuz omuza verip dayanışma ile ekonomik sıkıntıların aşılabileceğine işaret etti. “Ekonomimizi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde hep ön safta yer aldık” diyerek KOBİ’lerin en büyük finansal destekçilerinden biri olduklarını belirten Eskiduman, ardından kredinin şartları hakkında bilgi verdi. TOBB ve KGF ile yapılan işbirliği kapsamında TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi KOBİ’lere özel 2020 yılında 6 ila 8 ay süreyle anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında ise aylık ödemeli 12 eşit taksitli ve yüzde 7,5 yıllık faiz oranıyla nefes kredisi sunulacağını bildiren Eskiduman, 2020 yılındaki ödemesiz dönemde de faiz uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu, “Bu dönemde faiz geçerli olacak ancak bu faiz 2021 yılı ödemelerine yansıtılacaktır” dedi.

Kredileri vermeye başladıklarını belirten Eskiduman, kredinin üst limitinin 50 bin ile 100 bin TL arasında değişeceğini bildirdi. Nefes Kredisi kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak adına şube çalışma saatlerinin 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendiğini de kaydeden Eskiduman, mümkün olduğunca çok kişiyi bu imkanlardan yararlandırmak istediklerini vurguladı.

Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak

TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek.