TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, sigorta acentelerinin taleplerini anlatacak

19 Mayıs 2020

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, 16 bin acenteyi temsilen saat 15:00'te Selçuk Altun'un sorularını yanıtlayacak.

9 Mayıs'ta sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigortalara ilişkin çıkan yönetmelik neleri kapsıyor?

Acenteler neden bu yönetmeliğe itiraz ediyor?

12 Mayıs Danıştay'da SAİK üyeleri 7 kişi şahsi olarak yönetmeliği yürütmeyi durdurma davası açtı. Bu davanın dayanak noktası nedir, acenteler neden yönetmeliğin "yasaya aykırı" olduğunu iddia ediyor?

Acenteler, Hükumet nezdinde ne gibi girişimlerde bulundu?

Ayrıca, trafik sigorta primlerinde tek fiyat & serbest tarife tartışmaları neden tekrar alevlendi, acenteler neden bunda ısrarcı?

COVID-19 salgını acenteleri nasıl etkiledi?

Neden bazı acenteler mücbir sebep kapsamına girerken bazı acenteler kapsam dışında kaldı?

Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası 19 Mayıs Salı günü saat 15:00'te DÜNYA gazetesi youtube kanalında...