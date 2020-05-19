TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, sigorta acentelerinin taleplerini anlattı

19 Mayıs 2020

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, 16 bin acenteyi temsilen DÜNYA gazetesinin youtube, facebook ve scop canlı yayınında Sigorta Editörü Selçuk Altun'un sorularını yanıtladı.

9 Mayıs'ta sigortacılık kapsamında değerlendirilecek faaliyetler ve mesafeli akdedilen sigortalara ilişkin çıkan yönetmelik konusunda itirazlarını dile getiren Korkut, yönetmeliğin yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, "5684 sayılı yasa ile kurulmuş bir meslek örgütü var, böyle bir uygulamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bununla tüm çerçeveleri çizilmiş. Yasa bu poliçeleri kimlerin satacağını net şekilde tarif ediyor. Fiziki şartlarımızdan tahsilimize kadar her şeyimizi belirlemiş. Bunlar belirlenmişken sahneye birileri gelecek ve canı istediği gibi poliçe kesip benim yaptığım işi yapacak" dedi.

Korkut, çözüm önerisini şu şekilde anlattı;

"Hiçbir şekilde acenteler dışında (brokerlar hariç) hiçbir kurum poliçe satmamalı. "TURSAB üyesi acenteler, eczacılar, mali müşavirler, gümrük müşavirleri" gibi, bunlar nasıl kendi işlerini yapıyorsa, biz de kendi işimizi yapalım. Herkes kendi işini yapmalı, kimse kimsenin sırtına binip, kimsenin işine el uzatmamalı."

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