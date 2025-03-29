TOBB ve TESK Ramazan Bayramı mesajlarını yayımladı

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesaj yayımladı.

"Aydınlık yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tam"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına adına tüm İslam aleminin bayramını kutlarken; şu mesajları verdi:

"Güzel olan kardeşlik içerisinde birbirimizi anlayarak ve saygı duyarak yaşayabilmektir. İş dünyası adına tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnsana yakışan, güzel ve hayırlı işler yapmak, onurlu, herkese faydalı bir hayat sürebilmektir. Hiç durmadan çalışarak, el birliğiyle ekonomimizi daha da büyüteceğimiz daha müreffeh, aydınlık yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır."

"Esnafımız, bu bayram da ticaretin can damarı olacak"

TESK Genel Başkanı Palandöken, bu bayramda da esnafın ticaret ve sosyal hayatın can damarı olmaya devam edeceğini belirtip, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanını açarak vatandaşa hizmet eden ve ekonomiye katkı sağlayan esnafımız, bu bayram da ticaret ve sosyal hayatın can damarı olmaya devam edecek.

Bu vesileyle bayramın ülkemize barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyor, başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."