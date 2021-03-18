TOBB’dan Çanakkale Zaferi’ne özel film: Bu destan Mehmetçiğin eseridir, Mehmetçik Türkiye’dir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılına özel olarak bir film hazırladı. TOBB’un “Bu destan Mehmetçiğin eseridir. Mehmetçik Türkiye’dir.” başlığı ile paylaştığı filmde, Mehmetçiklerin kahramanlık hikâyelerine vurgu yapılıyor.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için kurgu ve animasyon tasarımı Gökhan Doğan Dijital Sanatlar AŞ tarafından hazırlanan film, Çanakkale Zaferi ile ilgili az bilinen bir bilgiyi ekranlara taşıyor. Film, uzaktan bakıldığında Mehmetçiğin M harfi görülecek şekilde tasarlanan Çanakkale Şehitler Abidesi’nin yapılışına vurgu yapıyor. Filmin ses ve müzik tasarımı ise Banliyo şirketi tarafından hazırlandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Çanakkale destanının bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği olduğunu vurgulayarak, “Milli Mücadele ruhu Çanakkale’dir. Çanakkale; Milli Mücadele’nin ruhunu ve kadrosunu kazandıran, temelini atan, bitkin ve yorgun Anadolu’yu İstiklal Harbinde yeniden ayağa kaldıran ruhtur, bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Büyük bir özveri ve yoğun çalışma ile bu özel filmi hazırlayan TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TOBB Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame ise, Meclis olarak böyle bir projeye imza atmaktan ve liderlik yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Filmin gerek tasarımı gerekse hazırlanmasında yoğun bir emek ve zaman ayırdık. Çanakkale Zaferi’nin 106. yılına özel hazırladığımız bu filmi destansı zaferin tüm kahramanlarına adıyoruz.” dedi.