TÖDEB, geleceğin fintek liderlerini mezun etti

TÖDEB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik tarafından Marmara Üniversitesi işbirliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle başlatılan Fintek Çırağı Programı'nın ilk dönemine, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 öğrenci kabul edildi.

Finans sektörüne katılmak isteyen gençlere hem akademik hem de pratik yetkinlik kazandırmayı ve fintek ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nın 2023-2024 Akademik Yılı Sertifika Töreni ve Kapanış Etkinliği gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, programın başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü onuruna 100 gençle çıktıkları bu yolu başarıyla tamamlayan 82 genç yeteneği kutlamak için bir arada olduklarını anlatan Bilgetekin, programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Programımız genç yetenekler için büyük bir fırsat sunuyor"

Gerekli yenilikleri hayata geçirerek yeni akademik yıl için çağrıya çıkacaklarını belirten Ufuk Bilgetekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gençler, siz gelenekselleşecek bir programın ilk mezunlarısınız. Bu açıdan sizleri tebrik ederim. Programımız genç yetenekler için büyük bir fırsat sunuyor. Sevgili gençler, TÖDEB Fintek Çırağı Programı'na başladığınız günden bugüne, büyük bir yol katettiniz. 28 haftalık bu yoğun program süresince, sektöre dair hem teorik bilgi edindiniz hem de pratik deneyim kazanma fırsatı buldunuz. Bu süreçte, Türkiye'nin fintek ekosisteminin dinamik yapısını ve inovasyon odaklı yaklaşımını yakından tanıdınız."

"Gençler için büyük şans"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk de programın fintek ekosistemi için öneminden bahsetti.

Gazitürk, "Ekosistemin yetişmiş yetenek açığını kapatmak için TÖDEB ve Marmara Üniversitesi'nin ortaya çıkardığı TÖDEB Fintek Çırağı programı çok önemli. Gençlerin hem akademisyenlerden hem de sektör profesyonellerinden öğrenerek sektöre adım atmaları onlar için büyük bir şans." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Müdürü Doç. Dr. A. Talat İnan da iki kurum arasındaki işbirliğine dikkati çekerek, "Fintek Çırağı Programı'nda TÖDEB ile çok uyumlu çalıştık. Bu uyum, programın da başarısına yansıdı. Bu birlikteliğin geliştirilerek sürmesini amaçlıyoruz. Önümüzdeki sene de yeni çırak adaylarıyla programımızı hayata geçireceğiz ve gelenekselleştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında programı başarıyla tamamlayan gençler mezuniyet sertifikalarını aldı. Sertifika töreninden sonra iki *çırak* ve iki *ustanın* katıldığı "Çırak ve Ustanın Yolculuğu" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelin ardından akademisyenler, sektör profesyonelleri ve *çıraklar*, sektörün geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.