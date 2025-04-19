Togg hayali, dolandırıcılık gerçeğiyle son buldu! Sözde çekiliş yüzünden 766 bin lirasını kaybetti

Isparta’da, sosyal medyada karşılaştığı sahte bir Togg çekilişi reklamına kanan bir vatandaşın banka hesabı dolandırıcılar tarafından boşaltıldı. Vatandaş, reklama tıkladıktan sonra yönlendirildiği internet sitesinde bankacılık bilgilerini paylaştı. Kısa süre sonra hesabındaki tam 766 bin 500 TL’nin başka hesaplara aktarıldığını fark etti.

Mağduriyetin ardından Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

14 Nisan’da Isparta merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Malatya, İstanbul, İzmir ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, 18 Nisan günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları özellikle sosyal medyada karşılaştıkları kampanya ve çekiliş bağlantılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gerçek ve resmi kampanyaların yalnızca yetkili kurumların internet siteleri ya da onaylı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması gerektiği hatırlatıldı.