Togg T10X alev alev yandı! Yangın batarya kaynaklı mı? Togg'dan ilk açıklama geldi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, şarj sırasında alev alev yandı. Togg'un T10X modeli hurda yığınına döndü, kullanılamaz hale geldi.

Hadise sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır.

* Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.