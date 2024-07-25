Tokat depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş 4 yeri ve bir fay hattını işaret etti (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün gece saatlerinde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bektaş, 4 yeri işaret ederek depremlerin DAF'taki 7.8 büyüklüğündeki depremin sonucu olduğunu söyledi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, , saat 23.20'deki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Tokat depremi çevre il ve ilçelerden de hissedilirken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bektaş söz konusu depremin yıkıcı olmayan, ancak 7 büyüklüğünden küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretildiğini belirtti. Bektaş, "Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayı'nın M7,8 depremi sonucudur" ifadelerini kullandı.