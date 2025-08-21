  1. Dünya Gazetesi
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA