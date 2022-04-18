Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu
Tokat'ta etkili olan rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü.
Kentte akşam üstü etkili olan rüzgar nedeniyle özellikle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin uçan çatıları park halindeki araçların üzerine düştü. Elektrik direği devrildi. Bahçelievler Camisi'nin alemi rüzgarda koptu, bazı ağaçlar devrildi.
Erbaa ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Akay Sokak'ta bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.
Olayı gören araç sahibi ve vatandaşlar Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu ağaç otomobilin üzerinden kaldırıldı.